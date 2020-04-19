Про це повідомляє прес–служба міністерства охорони здоров’я Польщі в Twitter.
Уточнюється, за станом на 19 квітня в Польщі підтверджено 9 287 випадків зараження коронавірусом.
Водночас 360 людей в Польщі померли від коронавірусу, а 1040 людей вилікувалися.
В даний момент в лікарнях перебувають близько 2,5 тисяч пацієнтів, яких лікують від коронавірусу. Ще 124 тисячі людей в Польщі знаходяться на карантині в себе вдома.
В цілому в республіці провели вже більше 204 тисяч тестів на коронавірус. Зокрема, за останню добу в Польщі зроблено 11,2 тисячі тестів.
- Раніше повідомлялося, що у Польщі планують відкрити для відвідування парки і лісопаркові зони з наступного понеділка.