Про це повідомляє польський канал RMF24.
Уточнюється, що підприємці протестували у Варшаві з вимогою ефективнішої допомоги в умовах кризи і карантинних обмежень.
Протестувальники провели автомобільний пробіг і зупинилися біля офісу прем’єр-міністра держави Матеуша Моравецького.
“У нас немає грошей на шматок хліба, ми не маємо можливості заробляти. Я в гіршій ситуації, а урядовий план взагалі не охоплює нашу галузь”, – заявив один з учасників протесту.
Повідомляється, що учасники протесту зайняли лавки і розсілися на асфальті перед офісом голови уряду.
Згодом, близько другої години ночі, поліція затримала тих, хто залишався перед офісом до цього часу. Затримано 37 осіб.
Нагадаємо, що президентські вибори в Польщі, призначені на 10 травня, вирішено перенести на більш пізній термін.
- Раніше ряд колишніх президентів і прем’єрів Польщі у відкритому листі заявили, що не голосуватимуть на майбутніх президентських виборах, і закликали громадян вчинити так само. Політики зазначали, що вважають “псевдовиборами” призначені на 10 травня президентські вибори в тій формі, в якій вони заплановані (голосування поштою).