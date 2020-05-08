У Польщі підприємці вимагали допомоги в зв'язку з карантинними обмеженнями, деяких затримувала поліція.

Про це повідомляє польський канал RMF24.

Уточнюється, що підприємці протестували у Варшаві з вимогою ефективнішої допомоги в умовах кризи і карантинних обмежень.

Протестувальники провели автомобільний пробіг і зупинилися біля офісу прем’єр-міністра держави Матеуша Моравецького.

“У нас немає грошей на шматок хліба, ми не маємо можливості заробляти. Я в гіршій ситуації, а урядовий план взагалі не охоплює нашу галузь”, – заявив один з учасників протесту.

Повідомляється, що учасники протесту зайняли лавки і розсілися на асфальті перед офісом голови уряду.

Згодом, близько другої години ночі, поліція затримала тих, хто залишався перед офісом до цього часу. Затримано 37 осіб.

Нагадаємо, що президентські вибори в Польщі, призначені на 10 травня, вирішено перенести на більш пізній термін.