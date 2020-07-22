У Польщі ексглаву «Укравтодору» Новака заарештували на 3 місяці

Польський суд заарештував колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака. Його взяли під варту терміном на три місяці.

Про це повідомляє польське інформагентство РАР.

Новака і Яцека П. заарештували на три місяці, а також умовний арешт був накладений на Даріуша С., колишнього командира “Грім”. Якщо він заплатить 1 мільйон злотих під заставу, він буде звільнений.

Фото: РАР

Однак захист Новака має намір оскаржити запобіжний захід.

“Ми подамо скаргу на рішення суду про тимчасовий арешт”, – заявив адвокат Антоні Каня-Сенявський, захисник колишнього міністра транспорту Славоміра Новака.

Адвокат стверджує, що у нього не було можливості повністю ознайомитися з доказами.