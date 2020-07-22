У Польщі ексглаву «Укравтодору» Новака заарештували на 3 місяці

Про це повідомляє польське інформагентство РАР.
Новака і Яцека П. заарештували на три місяці, а також умовний арешт був накладений на Даріуша С., колишнього командира “Грім”. Якщо він заплатить 1 мільйон злотих під заставу, він буде звільнений.
Фото: РАР
Однак захист Новака має намір оскаржити запобіжний захід.
“Ми подамо скаргу на рішення суду про тимчасовий арешт”, – заявив адвокат Антоні Каня-Сенявський, захисник колишнього міністра транспорту Славоміра Новака.
Адвокат стверджує, що у нього не було можливості повністю ознайомитися з доказами.
- Раніше повідомлялося, що в Польщі за підозрою в корупції затримали колишнього главу “Укравтодору” Славоміра Новака.
- У цій справі перевіряються тендери на суму 270 млн євро.