Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
У вівторок поліція заявила, що в результаті розслідування заарештовано троє осіб віком від 64 до 71 року.
За їх словами, кокаїн був виявлений в бочках із замороженого м’якуша ананаса на складі в північному портовому місті Гдиня. Він був доставлений кораблем до Гамбурга з Еквадору, а потім прибув до Гдині автомобільним транспортом.
- Раніше Служба безпеки України в рамках протидії незаконному обігу наркотиків викрила і блокувала морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки на суму 20 млн доларів.