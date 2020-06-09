Польська влада вилучила понад три тонни кокаїну, захованого в бочках із замороженим м'якушем ананаса, вартістю близько 3 мільярдів злотих (760,9 мільйона доларів), що є рекордною здобиччю для країни.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

У вівторок поліція заявила, що в результаті розслідування заарештовано троє осіб віком від 64 до 71 року.

За їх словами, кокаїн був виявлений в бочках із замороженого м’якуша ананаса на складі в північному портовому місті Гдиня. Він був доставлений кораблем до Гамбурга з Еквадору, а потім прибув до Гдині автомобільним транспортом.