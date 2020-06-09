Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

У вівторок поліція заявила, що в результаті розслідування заарештовано троє осіб віком  від 64 до 71 року.

За їх словами, кокаїн був виявлений в бочках із замороженого м’якуша ананаса на складі в північному портовому місті Гдиня. Він був доставлений  кораблем до  Гамбурга з Еквадору, а потім прибув до Гдині автомобільним транспортом.

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