Про це повідомляє “Польське радіо”.

Відзначається, що Зеленко сказала, що збереження і відродження української національної пам’яті – один із пріоритетних напрямків державної політики України. Таким чином спікер відповіла на критику послів Ізраїлю і Польщі з приводу проведення в Україні заходів, присвячених дню народження лідера українських націоналістів Степана Бандери.

У польському посольстві стверджують, що їм “важко повірити, що такі слова могли прозвучати” з вуст українського дипломата.

При цьому в Польщі вважають, що “якби слова Зеленко були правдивими”, то це свідчило б про те, що українські дипломати вважають національними героями “ідеологів українського інтегрального націоналізму”.

Також в посольстві обурилися “натяками” Зеленко на те, що заяви послів Ізраїлю і Польщі мали “інтерес третьої сторони”.

“Про “користь третьої сторони” від суперечок України з Польщею та Ізраїлем на історичному ґрунті повинні думати ті, хто публічно і на державному рівні шанує авторів і виконавців етнічних чисток 40-х років “, – вважають польські дипломати.