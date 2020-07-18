Про це повідомляє польське видання Gazeta.pl.

За інформацією видання, в Польщі мають намір зменшити соціальну дистанцію з 2 метрів до 1,5 і збільшити число можливих учасників в масових заходах.

Так, ліміт аудиторії на спортивних об’єктах, зокрема під час футбольних матчів на стадіонах, буде збільшено до 50%.

Крім того, у спортивних змаганнях зможуть брати участь до 300 учасників, не враховуючи обслуговуючий персонал. Обмеження на відвідування басейнів та аквапарків також будуть зняті.

У кінотеатрах та театрах збільшать ліміт на відвідувачів до 50% від загальної кількості.

Розпорядження набуде чинності 21 липня, а окремі його положення 4 серпня.