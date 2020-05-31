Про це повідомляє видання Newsweek.pl
У країні буде діяти один загальний принцип: в загальнодоступному просторі, якщо це можливо, необхідно зберігати двометрову дистанцію з іншими людьми. Коли двоє людей йтимуть близько один до одного, то для таких випадків носіння масок рекомендується і надалі.
Маски не потрібно носити на роботі, якщо роботодавець забезпечує достатню відстань між посадами і відповідає санітарним вимогам.
У ресторанах і барах лице не треба буде закривати, коли клієнти вже займуть місця за своїми столиками. У магазинах, громадському транспорті і релігійних спорудах маски і надалі будуть обов’язковими.
У МОЗ Польщі відзначили, що у переважній більшості регіонів країни епідемія вже йде на спад.
Станом на 31 травня в Польщі зареєстровано стільки ж випадків коронавірусу, скільки і в Україні – трохи більше 23,5 тисячі.
- Міністерство освіти і науки дозволило з 1 червня відновити роботу закладів позашкільної освіти у тих регіонах, де буде введено послаблення протиепідемічних заходів.
- З 25 травня в регіонах України, що відповідають вимогам ослаблення карантину, дозволено відновлювати роботу дитячих садків.