Про це повідомляє Polskie Radio.
Закон набуде чинності 31 липня цього року. Завдяки йому прокурори Інституту національної пам’яті Польщі зможуть притягувати до відповідальності людей, відповідальних за злочини комуністичного режиму в цій країні.
Досі польські нормативні акти передбачали, що термін давності для злочинів комуністичного режиму починає діяти з 1 серпня 1990 року і що покарання припиняється через 40 років у разі вбивства, військового злочину або злочину проти людяності (через 30 років – у разі іншого злочину). Відтак, з 1 серпня 2020 року за деякі злочини не змогли б карати.
Тепер же в законодавство внесені зміни, згідно з якими злочини комуністів не мають терміну давності.
Як зазначено в пояснювальній записці до закону, “обов’язком демократичної держави є засудження злочину, вчиненого при тоталітарному (авторитарному) режимі, що не був раніше покараний через політичні мотиви”.
Автори документа посилалися на Європейський суд з прав людини.
Переслідування винуватців комуністичних злочинів, так само, як і нацистських злочинів, прописано в законі про Інститут національної пам’яті Польщі. Його положення визначають комуністичні злочини як репресії або інші форми порушення прав людини (стосовно осіб або груп населення), які здійснив функціонер комуністичного режиму в 1917-1990 роках.
За інформацією слідчого відділу Інституту, в Комісії переслідування злочинів проти польського народу відкрито 431 провадження у справах про комуністичні злочини.
У понад 300 використовується кваліфікація “злочин проти людяності”, що не підлягає позовній давності.
- У липні 2017 року президент Польщі Анджей Дуда підписав правки в закон про заборону пропаганди комунізму, які передбачають знесення радянських пам’ятників в країні. Згодом він також підписав закон, що прискорює декомунізацію в Польщі.
- Анджей Дуда вдруге став президентом Польщі, обігнавши свого опонента, кандидата від опозиції Рафала Тшасковского лише на 2,5%. #Букви розповідали, що відомо про польського лідера.