Про це повідомляє Polskie Radio.

Закон набуде чинності 31 липня цього року. Завдяки йому прокурори Інституту національної пам’яті Польщі зможуть притягувати до відповідальності людей, відповідальних за злочини комуністичного режиму в цій країні.

Досі польські нормативні акти передбачали, що термін давності для злочинів комуністичного режиму починає діяти з 1 серпня 1990 року і що покарання припиняється через 40 років у разі вбивства, військового злочину або злочину проти людяності (через 30 років – у разі іншого злочину). Відтак, з 1 серпня 2020 року за деякі злочини не змогли б карати. Тепер же в законодавство внесені зміни, згідно з якими злочини комуністів не мають терміну давності.

Як зазначено в пояснювальній записці до закону, “обов’язком демократичної держави є засудження злочину, вчиненого при тоталітарному (авторитарному) режимі, що не був раніше покараний через політичні мотиви”.

Автори документа посилалися на Європейський суд з прав людини.

Переслідування винуватців комуністичних злочинів, так само, як і нацистських злочинів, прописано в законі про Інститут національної пам’яті Польщі. Його положення визначають комуністичні злочини як репресії або інші форми порушення прав людини (стосовно осіб або груп населення), які здійснив функціонер комуністичного режиму в 1917-1990 роках.

За інформацією слідчого відділу Інституту, в Комісії переслідування злочинів проти польського народу відкрито 431 провадження у справах про комуністичні злочини.

У понад 300 використовується кваліфікація “злочин проти людяності”, що не підлягає позовній давності.