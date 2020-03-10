У Польщі суд обере запобіжний захід пенсіонеру, який протягом декількох років публікував образи на адресу українського народу на своїй сторінці у Facebook.

Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

Згідно з даними прокуратури, 67-річний пенсіонер, ім’я якого не вказується, протягом 2014-2019 рокыв ображав українців, називаючи їх “бандерівцями”, “сволотою” і т. д. Дісталося також експрезиденту України Петру Порошенку.

Обвинувачений стверджує, що його критика стосується тільки “послідовників” ідей Степана Бандери. У вільний час він веде сторінку в Інтернеті, присвячену Волинській різанині. Пенсіонер заявив в суді, що “хоче захистити те, чому його вчили вдома, тобто вшанувати пам’ять жертв”.

“І мій профіль у Facebook – це як паб, де я зустрічаюся з людьми зі схожими інтересами, ми обмінюємося думками. При написанні повідомлень я використовую кнопку “Поділитися”, а не “Поділитися публічно”. Мені і в голову не приходило, що за мною будуть підглядати. Я відчуваю себе переслідуваним, як ніби хтось увірвався в мій особистий простір”, – виправдовувався в суді обвинувачений.

За його словами, “більшість українців не заслуговують того, щоб їх називали бандерівцями”. Однак він зазначив, що “поки поляки не запитають з українців за Волинську різанину, весь український народ буде відповідати за неї”.

На думку прокуратури, це публічна образа народу, а заяви навмисно публікувалися як повідомлення, видимі кожному, а не тільки “друзям”. До того ж звинувачення наполягало, що пенсіонер використовував по відношенню до експрезидента Петра Порошенка слово “парх”, тому що воно вказує на його єврейське походження.

“Я сприймаю слова прокурора як надягання намордника”, – відповів обвинувачений.

Вирок буде оголошено в середині березня. Прокуратура вимагає відносно пенсіонера один ріку позбавлення волі умовно і публічного виголошення вироку. Сам обвинувачений стверджує, що справу було відкрито “за вказівкою Києва”.