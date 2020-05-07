Президентські вибори в Польщі, призначені на 10 травня, вирішено перенести на більш пізній термін.

Відповідну заяву оприлюднили голова правлячої партії “Право і справедливість” (PiS) Ярослав Качинський і його союзник Ярослав Говін (лідер партії “Порозуміння”), інформує RMF 24.

У ній зазначено, що вибори в неділю, 10 травня, не відбудуться. Надалі буде призначено нову дату.

“Через відхилення опозицією всіх конструктивних пропозицій, що дозволяють провести президентські вибори цього року протягом конституційного періоду, партії “Право і справедливість” і “Порозуміння” Ярослава Говіна підготували рішення, яке забезпечить полякам можливість брати участь у демократичних виборах. Після завершення крайнього терміну 10 травня 2020 року і очікуваного скасування виборів Верховним судом, з огляду на те, що вони не були проведені, спікер Сейму Республіки Польща оголосить нові президентські вибори якомога швидше”, – йдеться в заяві.

Вибори, як і раніше, планується провести в заочній формі (поштою) “в інтересах безпеки поляків і відповідно до епідеміологічної ситуації”.

Обидві політичні сили зобов’язуються підготувати зміни до закону щодо особливих правил проведення загальних виборів президента Польщі у 2020 році.

Як зазначає RMF 24, після того, як спікер Сейму оголосить про проведення нових виборів, вони повинні відбутися протягом 60 днів. Відтак, їх можуть провести в липні.

Раніше Сейм Польщі (нижня палата парламенту) схвалила пропозицію правлячої партії “Право і справедливість” про проведення виборів президента країни у встановлений законом термін (10 травня), незважаючи на пандемію коронавірусу. Голосування пропонувалося провести заочно – поштою. Представники влади наполягають, що це єдиний можливий варіант провести вибори в період епідемії.

Передбачалося, що голосування 10 травня проходитиме безперервно з 6:00 ранку до 20:00 вечора. Протягом цього часу виборці повинні були вкинути конверт (з карткою для голосування і підписаною декларацією про особисте і таємне голосування) в спеціальну поштову скриньку за місцем, де вони внесені до списку виборців.

Після голосування Сейму законопроєкт, що дозволяв провести голосування поштою, був направлений в Сенат (верхню палату парламенту), який відхилив документ.