Про це розповів міністр охорони здоров’я Польщі, повідомляє польське видання Onet.

За його словами, масковий режим на вулиці може бути скасований вже в найближчі дні. При цьому такий режим можуть зберігти в тих регіонах країни, де коефіцієнт відтворення коронавірусу буде перевищувати 1.

Відзначається, що вперше за кілька місяців в Польщі не було зафіксовано жодної смерті від коронавірусу за добу. При цьому за добу в країні заразилися 148 людей.

Повідомляється, що “масочний режим” в Польщі був введений ще 16 квітня для того, щоб знизити ризики поширення епідемії коронавірусу. Наразі в країні слід в обов’язковому порядку носити маски в громадських місцях, на роботі і в громадському транспорті.