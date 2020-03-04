У Польщі офіційно підтвердили перший випадок зараження новим коронавірусом COVID-19.

Про це заявив на прес-конференції міністр охорони здоров’я країни Лукаш Шумовські, повідомляє польський телеканал TVN24.

“Сьогодні вночі ми отримали позитивні результати першого пацієнта, у якого підтверджено зараження коронавірусом в Польщі. Це пацієнт у Любуському воєводстві. Він знаходиться в лікарні в Зеленій Гурі, почувається добре”, – зазначив міністр.

За словами чиновника, чоловік, вік якого не уточнюється, самостійно звернувся за допомогою по телефону, після чого за ним була вислана карета “швидкої допомоги”.

Шумовські додав, що люди, які контактували з чоловіком, були поміщені на домашній карантин.

Днем раніше місцеве відділення видання Gazeta Wyborcza повідомило про двох чоловіків, госпіталізованих із підозрою на коронавірус.

Першим став громадянин Литви, водій вантажівки, який повернувся з Італії. Другий чоловік відпочивав на карнавалі в Західній Німеччині. Обидва перебували в так званій червоній зоні. Саме у другого пацієнта підтвердили наявність коронавірусу.

Згідно з інформацією міністерства охорони здоров’я Польщі, зараз у зв’язку з підозрою на коронавірус госпіталізовані 68 осіб, близько 500 знаходяться на карантині.

За словами міністра Шумовські, ситуація може змінитися.

“Ці цифри будуть динамічно змінюватися, тому що підозр у нас чимало”, – наголосив він.

Міністр додав, що наразі працюють всі лабораторії в країні. Середній час дослідження аналізів становить 8 годин.