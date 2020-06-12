У Польщі три громадянки України втекли з самоізоляції, їх розшукує поліція.

Про це пише місцеве видання Dziennik.

Зазначається, що українки приїхали до Польщі кілька днів тому. Їх поселили з жінкою, у якої згодом підтвердили інфікування коронавірусом COVID-19. Після цього українки втекли з-під карантину.

“Усі вони працювали на одному з підприємств у комуні Пшемент (Великопольське воєводство). Їх помістили на карантин, тому що в однієї з їхніх співмешканок виявили коронавірус. Однак жінки вирішили втекти з будинку, в якому перебували на самоізоляції”, — повідомив представник поліції.

У польській поліції таку поведінку жінок назвали безвідповідальною. Там також додали, що недотримання самоізоляції загрожує тюремним увʼязненням від шести до восьми років.