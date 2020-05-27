Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Ослаблення обмежень також включає в себе відкриття кінотеатрів, театрів і спортивних залів 6 червня.
У найближчі дні будуть також дозволені публічні збори до 150 чоловік, обмеження щодо кількості людей в церквах також будуть ослаблені.
Міністерство охорони здоров’я Польщі повідомило про одну нову смерть від COVID-19 в середу, в результаті чого загальне число загиблих в країні від епыдемії досягло 1025 осіб.
Згідно з останніми даними, в країні зафіксовано 229 нових випадків коронавыруса. Загальна кількість випадків захворювання в Польщі досягла 22 303.
- Раніше в Польщі підприємці вимагали допомоги в зв’язку з карантинними обмеженнями, деяких затримувала поліція.