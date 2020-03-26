Про це йдеться в матеріалі #Букв “Вибори президента і Великдень під загрозою: як бореться з коронавірусом Польща”.

Перший тур виборів заплановано на 10 травня. Кампанію за другу каденцію веде нинішній президент Анджей Дуда, якого підтримує керівна урядова партія. Через заборону публічних заходів передвиборча кампанія, фактично, заморожена. Анджей Дуда, натомість, гарантовано має доступ до ефірного часу в публічному телебаченні, як чинний президент.

Окрім політичного аргументу нерівності у веденні кампанії, опозиція і представники деяких громадських організацій заявляють про труднощі виборчої логістики — через карантин не можна набрати членів комісій, скласти і перевірити списки виборців. Також, залишається небезпека, що до планованої дати виборів епідемію в Польщі не вдасться повністю приборкати, і голосування наражатиме на небезпеку зараження членів виборчих комісій і значну частину виборців.

Загалом, Польща зараз долає проблеми, з якими борються більшість країн Європи. Якщо очікування експертів справдяться, карантинні заходи принесуть результат за один-два тижні, і кількість нових випадків зараження коронавірусом почне спадати. Зараз у Польщі всі живуть сподіванням на Великдень близький до нормального.

Як повідомлялося раніше, 14 березня уряд Польщі вирішив закрити кордони для іноземців на 10 днів.

У середу, 25 березня, було прийнято рішення стосовно продовження дії обмеження ще на 20 днів. Кордони країни будуть закриті для іноземних громадян до середини квітня.