Про це повідомляє польський телеканал TVP1.
Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 ранку і працюватимуть до 21:00. Через епідемію коронавірусу на дільницях діють санітарні заходи – всі виборці повинні бути в масках, члени комісій також будуть в масках і одноразових рукавичках. Свої ручки вони будуть дезінфікувати, а виборці будуть користуватися одноразовим ручками.
Перед голосування можна перевірити наявність своїх даних у списку виборців – це можна зробити на сайті PKW (ЦВК), де є повний список виборчих бюлетенів і пошукова система.
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Дуда та Тшасковський: Що відомо про кандидатів, які пройшли у другий тур президентських виборів в Польщі
За результатами першого туру Дуда отримав 43,5% голосів, зате за його конкурента Тшасковського віддали свої голоси 30,46% виборців.
Дуда напередодні другого туру запропонував внести до Конституції зміни, які заборонять ЛГБТ-парам всиновлювати дітей.
Під час голосування в країні повинна дотримуватися “передвиборча тиша”, за порушення якої загрожує штраф від 500 тис. до 1 млн злотих.
- Нагадаємо, у першому турі президентських виборів в Польщі виграв нинішній державний лідер Анджей Дуда.
- Відповідно до соцопитування служби Pollster для програми “Wiadomości” польського телеканалу TVP1, більшість поляків віддає перемогу на виборах президента нинішньому державному лідеру Анджею Дуді.