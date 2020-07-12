Сьогодні, 12 липня, в Польщі стартував другий тур виборів президента.

Про це повідомляє польський телеканал TVP1.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 ранку і працюватимуть до 21:00. Через епідемію коронавірусу на дільницях діють санітарні заходи – всі виборці повинні бути в масках, члени комісій також будуть в масках і одноразових рукавичках. Свої ручки вони будуть дезінфікувати, а виборці будуть користуватися одноразовим ручками.

Перед голосування можна перевірити наявність своїх даних у списку виборців – це можна зробити на сайті PKW (ЦВК), де є повний список виборчих бюлетенів і пошукова система.

За результатами першого туру Дуда отримав 43,5% голосів, зате за його конкурента Тшасковського віддали свої голоси 30,46% виборців.

Дуда напередодні другого туру запропонував внести до Конституції зміни, які заборонять ЛГБТ-парам всиновлювати дітей.

Під час голосування в країні повинна дотримуватися “передвиборча тиша”, за порушення якої загрожує штраф від 500 тис. до 1 млн злотих.