В результаті аварії за участю двох вантажівок і автобуса в Польщі постраждали кілька десятків людей.

Про це повідомило польське видання tvn24.pl.

Уточнюється, що аварія сталася в районі населеного пункту Богуславіце, що в Сілезькому воєводстві. Зіткнулися автобус і два вантажних автомобілі, в результаті чого постраждали більше 30 людей.

“Ми встановлюємо причини надзвичайної події. Станом на даний час всі служби зосереджені на тому, щоб надати допомогу постраждалим”, – розповіла прес-секретар поліції Сабіна Хіра.

За словами прес-секретаря, вантажівки загорілися в результаті зіткнення. На місці працюють багато автомобілів швидкої допомоги і чотири вертольоти.

В даний момент дорога на місці аварії повністю заблокована.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Польщі Вальдемара Фарба, в аварії постраждали 32 людини. Інформації про загиблих на даний момент немає.