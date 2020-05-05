Про це повідомляє прес–служба міністерства охорони здоров’я Польщі в Twitter.
“Кількість заражених коронавірусом – 14 242, померло 700 осіб (всі випадки є позитивними, в тому числі і у померлих)“, – сказано в повідомленні.
Водночас в лікарнях Польщі сьогодні перебуває близько 2,7 тисячі людей, інфікованих коронавірусом, а на домашньому карантині перебувають більше 100 тисяч.
Також повідомляється, що вилікувалися від коронавірусу в державі вже 4 280 осіб.
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У Польщі з 4 травня послабили карантинні обмеження. В країні були відкриті готелі і торгові центри.