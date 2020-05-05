У Польщі зафіксовано вже 700 смертей від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє прес–служба міністерства охорони здоров’я Польщі в Twitter.

“Кількість заражених коронавірусом – 14 242, померло 700 осіб (всі випадки є позитивними, в тому числі і у померлих)“, – сказано в повідомленні.

Водночас в лікарнях Польщі сьогодні перебуває близько 2,7 тисячі людей, інфікованих коронавірусом, а на домашньому карантині перебувають більше 100 тисяч.

Також повідомляється, що вилікувалися від коронавірусу в державі вже 4 280 осіб.