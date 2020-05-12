Про це повідомляє “Польське радіо”.
“Найбільш серйозну загрозу представляє політика влади Російської Федерації, яка реалізується з використанням військової сили”, – сказано в тексті стратегії.
Водночас, згідно з планом, відповіддю на російську загрозу повинно стати зміцнення зв’язків Польщі з НАТО і Євросоюзом, а також доведення до 2,5% ВВП витрат на оборону.
За словами голови Бюро національної безпеки Польщі, подібний підхід був затверджений за результатами детального аналізу дій Росії.
Також в стратегію національної безпеки були введені положення, прийняті за підсумками поширення епідемії коронавірусу.
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Литва і Польща погодили взаємне послаблення обмежень на державному кордоні для окремих категорій громадян.