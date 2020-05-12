Про це повідомляє “Польське радіо”.

“Найбільш серйозну загрозу представляє політика влади Російської Федерації, яка реалізується з використанням військової сили”, – сказано в тексті стратегії.

Водночас, згідно з планом, відповіддю на російську загрозу повинно стати зміцнення зв’язків Польщі з НАТО і Євросоюзом, а також доведення до 2,5% ВВП витрат на оборону.

За словами голови Бюро національної безпеки Польщі, подібний підхід був затверджений за результатами детального аналізу дій Росії.

Також в стратегію національної безпеки були введені положення, прийняті за підсумками поширення епідемії коронавірусу.