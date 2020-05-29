Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.
Уточнюється, що інцидент стався біля села Воля Соколовська в Нижньосілезькому воєводстві.
При цьому повідомляється, що українці намагалися проїхати в Чехію з Польщі на чотирьох автобусах в обхід прикордонного пункту пропуску.
Таким чином громадяни України намагалися уникнути 14-денного перебування на карантині в Польщі. Відзначається, що затримані були українці у віці від 20 до 60 років, перед цим вони легально в’їхали з України в Польщу кілька днів тому.
У повідомленні польської прикордонної служби стверджується, що всім затриманим українцям заборонили в’їзд до держав Шенгенської зони і скасували їх діючі польські робочі візи.
Крім того, затримані українці змушені будуть заплатити штраф і негайно покинути територію Польщі.
Нагадаємо, що іноземці, які приїжджають до Польщі на роботу в аграрному секторі з України, зможуть працювати вже з першого дня після свого прибуття.
- У багатьох країнах Європи зараз розпочинаються сезонні роботи, де потребують українських робітників. Фермери побоюються, що без українців може зірватися сезон і це призведе до росту цін на сільськогосподарську продукцію. #Букви дізнавалися, скільки сезонних робітників потребують країни Європи і чи мають українські заробітчани можливості виїхати за кордон.