У Польщі під час спроби перетину чеського кордону затримали 33 українців.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

Уточнюється, що інцидент стався біля села Воля Соколовська в Нижньосілезькому воєводстві.

При цьому повідомляється, що українці намагалися проїхати в Чехію з Польщі на чотирьох автобусах в обхід прикордонного пункту пропуску.

Таким чином громадяни України намагалися уникнути 14-денного перебування на карантині в Польщі. Відзначається, що затримані були українці у віці від 20 до 60 років, перед цим вони легально в’їхали з України в Польщу кілька днів тому.

У повідомленні польської прикордонної служби стверджується, що всім затриманим українцям заборонили в’їзд до держав Шенгенської зони і скасували їх діючі польські робочі візи.

Крім того, затримані українці змушені будуть заплатити штраф і негайно покинути територію Польщі.

Нагадаємо, що іноземці, які приїжджають до Польщі на роботу в аграрному секторі з України, зможуть працювати вже з першого дня після свого прибуття.