Про це у Twitter написав помічник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Зарін.
“У Гданську затриманий колишній депутат польського парламенту, колишній міністр транспорту, колишній голова Державного агентства автомобільної доріг (“Укравтодору”) Славомір Новак, а також Даріуш С., колишній командир СП “ГРІМ” і підприємець з Гданська Яцек П.” – йдеться в повідомленні.
За словами представника районної прокуратури у Варшаві Мирослава Чира, Новака заарештували сьогодні за підозрою в корупції, зв’язках з організованим злочинним угрупованням і відмиванні грошей.
За даними прокуратури, арешт Новака є наслідком міжнародного розслідування, проведеного об’єднаною групою прокурорів з Польщі та України, а також співробітниками Центрального антикорупційного бюро і української антикорупційної служби – НАБУ.
Славоміра Новака доправили в районну прокуратуру у Варшаві, де йому пред’являть шість звинувачень, що відносяться до періоду, коли він керував “Укравтодором”.
Новак пропрацював в “Укравтодорі” три роки. З 2016 по 2018 роки в Україні було відремонтовано 6800 км доріг державного та місцевого значення.
- Раніше повідомлялося, що керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав у відставку.
- Він заявив, що прийняв рішення подати у відставку через те, що отримав нові пропозиції.