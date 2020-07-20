У Польщі за підозрою в корупції затримали колишнього голову "Укравтодору" Славоміра Новака.

Про це у Twitter написав помічник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Зарін.

“У Гданську затриманий колишній депутат польського парламенту, колишній міністр транспорту, колишній голова Державного агентства автомобільної доріг (“Укравтодору”) Славомір Новак, а також Даріуш С., колишній командир СП “ГРІМ” і підприємець з Гданська Яцек П.” – йдеться в повідомленні.

За словами представника районної прокуратури у Варшаві Мирослава Чира, Новака заарештували сьогодні за підозрою в корупції, зв’язках з організованим злочинним угрупованням і відмиванні грошей.

За даними прокуратури, арешт Новака є наслідком міжнародного розслідування, проведеного об’єднаною групою прокурорів з Польщі та України, а також співробітниками Центрального антикорупційного бюро і української антикорупційної служби – НАБУ.

Славоміра Новака доправили в районну прокуратуру у Варшаві, де йому пред’являть шість звинувачень, що відносяться до періоду, коли він керував “Укравтодором”.

Новак пропрацював в “Укравтодорі” три роки. З 2016 по 2018 роки в Україні було відремонтовано 6800 км доріг державного та місцевого значення.