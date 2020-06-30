У Підкарпатському воєводстві на пішохідному пункті пропуску в Медиці польські прикордонники затримали громадянина України, якого Інтерпол розшукував у 190 країнах світу так званою червоною карткою.

Про це повідомляє Польське радіо.

Прикордонники виявили, що дані українця є у базах розшуку Інтерполу, коли той проходив паспортний контроль. З’ясувалося, що 50-річного чоловіка підозрюють у вбивствах та розкраданні майна в Україні.

Наразі чоловіка затримали та передали поліції. Далі за рішенням суду його мають екстрадувати.

“Червона картка” означає найвищий рівень міжнародного розшуку і є інформацією для органів усіх країн, що розшукуваний – небезпечний злочинець, якого треба арештувати й екстрадувати.