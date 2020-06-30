Про це повідомляє Польське радіо.
Прикордонники виявили, що дані українця є у базах розшуку Інтерполу, коли той проходив паспортний контроль. З’ясувалося, що 50-річного чоловіка підозрюють у вбивствах та розкраданні майна в Україні.
Наразі чоловіка затримали та передали поліції. Далі за рішенням суду його мають екстрадувати.
“Червона картка” означає найвищий рівень міжнародного розшуку і є інформацією для органів усіх країн, що розшукуваний – небезпечний злочинець, якого треба арештувати й екстрадувати.
- У Польщі затримали 33 українців через спробу нелегально потрапити до Чехії.