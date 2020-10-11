У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації уряд Польщі вирішив ввести "години для літніх людей", пенсіонерам рекомендуватимуть виходити по покупки в магазини й аптеки з 10:00 до 12:00.

Про це повідомив у Facebook прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Нові правила діятимуть із 15 жовтня. В інший час доби пенсіонерів просять залишатися вдома.

“В аналізі смертності хворих на коронавірус за віковими групами чітко видно, що найуразливіші люди віком понад 60 років. Потрібно знати, що правила, які ми встановлюємо, – це вказівки і рекомендації, яких мають дотримуватися люди похилого віку. Їх дотримання може врятувати життя. У межах солідарності поколінь їх мають дотримуватися всі, а не тільки найстарші”, – написав він.