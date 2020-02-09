У Полтаві 18-річна дівчина після сварки з хлопцем застрелила інструктора в місцевому тирі.

Про це повідомила пресслужба обласної поліції.

“7 лютого близько 13:00 надійшла інформація, що в місцевому міському тирі, розташованому по вулиці Пилипа Орлика, з вогнепальної зброї смертельно поранений інструктор. Під час роботи на місці події слідчо-оперативна група встановила, що смертельні поранення працівникові тиру завдала 18-річна відвідувачка, мешканка Дніпра”, – йдеться в повідомленні.

Фото: поліція Полтавської області

За даними видання “Полтавщина“, дівчина пішла в тир і вбила інструктора після сварки з хлопцем на грунті ревнощів.

Хлопець 18-річної дівчини розповів, що вони познайомилися через Інтернет, вона приїхала до нього жити з Дніпра. Дівчина була досить емоційною, ділилася своїм бажанням “когось убити”, говорила, що хотіла поїхати в зону ООС, але її не взяли до війська. Вона була хорошим стрільцем і сам процес їй подобався.

Між молодими людьми часто виникали скандали на грунті ревнощів.

Нещодавно у них викрали машинку для татуювання. Пара викликала слідчо-оперативну групу. В процесі дівчина приревнувала хлопця до жінки-слідчої. Це стало приводом для чергового скандалу. Після сварки дівчина пішла в тир, щоб зняти стрес, і почала там вправлятися у стрільбі.

У тирі вона стріляла з пістолета Glock, потім – з автомата АК-74, наостанок вона взяла в руки пістолет Марголіна, з якого і вбила інструктора.

За даними видання, дівчина двічі вистрілила в інструктора – в голову і груди. Інший інструктор хотів її зупинити, тоді вона навела зброю на нього, потім на себе, потім знову на чоловіка і нарешті приклала дуло до своєї скроні. Інструктор кинувся до неї, дівчина встигла вистрілити втретє, але під час боротьби куля вилетіла в бік дверей. Незабаром на місці вже була поліція.

В ході слідчих дій правоохоронців вразила поведінка дівчини – виглядала спокійною, в очах – ніяких емоцій.

8 лютого Жовтневий районний суд Полтави вирішив взяти підозрювану під варту. Її заарештували на 60 діб без права на заставу.

На суді дівчина сказала, що “це було точно випадково” і вона не хотіла, щоб інструктор загинув.