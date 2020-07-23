У Полтаві чоловік, підозрюваний у викраденні автомобіля, погрожує підірвати гранату. Правоохоронці проводять спецоперацію із його затримання.

Про це поінформували в прес-службі ГУ Національної поліції в Полтавській області.

Інцидент стався на вулиці Остапа Вишні.

“На вулиці Остапа Вишні проводиться спецоперація із затримання підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір та погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть перемови”, – сказано в повідомленні.

На місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку поліції області та Полтавського відділу поліції й інші спеціальні служби.

Охорону місця події здійснює патрульна поліція.

У поліції закликали громадян і водіїв “бути вкрай обережними і обходити територію проведення спеціальної операції”.

“Для вашої безпеки тримайтеся якомога далі від епіцентру подій”, – наголошується в повідомленні.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що зловмисник погрожує підірвати себе та поліцейського.