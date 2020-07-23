Про це поінформували в прес-службі ГУ Національної поліції в Полтавській області.
Інцидент стався на вулиці Остапа Вишні.
“На вулиці Остапа Вишні проводиться спецоперація із затримання підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір та погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть перемови”, – сказано в повідомленні.
На місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку поліції області та Полтавського відділу поліції й інші спеціальні служби.
Охорону місця події здійснює патрульна поліція.
У поліції закликали громадян і водіїв “бути вкрай обережними і обходити територію проведення спеціальної операції”.
“Для вашої безпеки тримайтеся якомога далі від епіцентру подій”, – наголошується в повідомленні.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що зловмисник погрожує підірвати себе та поліцейського.
- Вранці 21 июля на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.
- Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.
- Президент Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста, проте незабаром видалив записаний для терориста ролик. Після публікації Зеленського терорист сам вийшов з автобуса. Він був затриманий, а 13 його заручників випущені на свободу.
- За даними правоохоронців, у Кривоша були спільники.