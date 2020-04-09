Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов на своїй сторінці у Facebook.
“Добра звістка прийшла з Горішніх Плавнів. Там від коронавірусу одужала 28-річна дівчина. Діагноз їй поставили 27 березня, захворювання протікало в легкій формі”, – написав він.
Синєгубов зазначив, що повторне ПЛР-тестування підтвердило, що в неї немає вірусу, уже сьогодні вона зможе повернутися додому.
Інформацію також підтвердив міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков у Facebook.
- В Україні станом на ранок 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 224 нові випадки.
- Показник летальності від коронавірусу в Україні становить 3,1 %. Це істотно менше, ніж, наприклад, в Італії чи Іспанії.