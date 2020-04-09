В Полтавській області одужала 28-річна дівчина, в якої раніше діагностували коронавірус.

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов на своїй сторінці у Facebook.

“Добра звістка прийшла з Горішніх Плавнів. Там від коронавірусу одужала 28-річна дівчина. Діагноз їй поставили 27 березня, захворювання протікало в легкій формі”, – написав він.

Синєгубов зазначив, що повторне ПЛР-тестування підтвердило, що в неї немає вірусу, уже сьогодні вона зможе повернутися додому.

Інформацію також підтвердив міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков у Facebook.