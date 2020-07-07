У Полтавській області підірвали і пограбували автомобіль "Укрпошти".

Про це повідомила прес–служба поліції.

Уточнюється, що інцидент стався в районі населеного пункту Тишки.

В результаті пограбування постраждали двоє людей. Злочинцям вдалося заволодіти грошовими коштами на суму більше 2,5 мільйона гривень, а також табельним пістолетом охоронця.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за статтями “замах на вбивство“ і “розбій”.

Як повідомили в прес-службі “Укрпошти”, підрив автомобіля був здійснений за допомогою невідомого вибухового пристрою.

“Зараз працівники госпіталізовані в лікарні, їм оперативно надається медична допомога. Команда “Укрпошти” відстежує стан здоров’я постраждалих і знаходиться на постійному зв’язку з управлінням охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації та лікарнею. При необхідності компанією буде надано все необхідне для лікування співробітників”, – сказано в повідомленні .

Водночас у відомстві запевняють, що забезпечать громадянам всі необхідні виплати