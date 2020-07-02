У Полтавській області на території нафтової компанії стався вибух, в результаті одна людина загинула.

Про це повідомила прес–служба поліції.

Уточнюється, що вибух стався на виробничій базі ТОВ “Полтавська газонафтова компанія“ в району села Соколова Балка.

В результаті вибуху 46–річний співробітник підприємства отримав несумісні з життям травми. На місце прибула бригада швидкої допомоги, проте людину не вдалося врятувати.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею “порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою“.