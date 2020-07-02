Про це повідомила прес–служба поліції.
Уточнюється, що вибух стався на виробничій базі ТОВ “Полтавська газонафтова компанія“ в району села Соколова Балка.
В результаті вибуху 46–річний співробітник підприємства отримав несумісні з життям травми. На місце прибула бригада швидкої допомоги, проте людину не вдалося врятувати.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею “порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою“.
- Нагадаємо, 21 червня о 10:00 в десятиповерховому будинку на вул. Крушельницької у Києві стався потужний вибух, внаслідок якого пошкоджено перекриття кількох поверхів. Незабаром стало відомо про загибель однієї жінки. Пізніше кількість жертв зросла до трьох. На місці ліквідації наслідків вибуху загалом рятувальники знайшли тіла 5 загиблих.