У Полтавській області вибухнувта згодом загорівся житловий будинок. В результаті інциденту загинула жінка.

Про це повідомили в прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так в ніч з 24 на 25 грудня в селі Мала Перещепина на Полтавщині вибухнув і згодом загорівся житловий одноповерховий будинок на вулиці Пролетарській.

“Телефонували до рятувальників сусіди, які почули вибух. Вибухом та вогнем знищено житловий будинок”, — йдеться в повідомленні.

Вогнеборцям вдалося врятувати 63-річного господаря будинку. Його госпіталізували в районну лікарню з опіками. Під завалами будинку, який згорів, рятувальники виявили тіло 41-річної жінки. Збиток та причина події встановлюються.