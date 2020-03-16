На території Полтавської області з вівторка, 17 березня, підсилюють обмежувально-профілактичні заходи через коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

Щонайменше на два тижні в Полтавській області призупинять роботу заклади сфери послуг. Працюватимуть лише аптеки, лікарні, продуктові магазини, банки, АЗС, залізничні й автомобільні вокзали, поштові відділення. Обмежуються публічні заходи.

“Працюємо на випередження. Щоб не допустити ситуації, яка склалася в Китаї та Італії, посилюємо на території всієї області обмежувально-профілактичні заходи. Офіційне рішення наш оперативний штаб затвердить найближчим часом”, – заявив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Також він звернувся до працедавців із проханням перевести своїх співробітників на віддалений режим роботи, зберігаючи усі гарантії та рівень заробітної плати.

Полтавська ОДА та облрада також переходять на дистанційний режим роботи. Всі наради будуть проходити онлайн, а заробітні плати зберігаються всім працівникам.