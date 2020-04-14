У поминальні дні всі кладовища Києва, згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Наголошую: у поминальні дні всі кладовища міста, згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті”, – зазначив він.

Кличко уточнив, що поминальні дні було вирішено перенести на початок червня.

“Нагадаю, що з пропозицією перенести поминальні дні виступили і представники конфесій, з якими я неодноразово зустрічався. Поминальні дні перенесено на 6 червня“, – наголосив він.

(На відео – з 32:40)