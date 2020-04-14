Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“Наголошую: у поминальні дні всі кладовища міста, згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті”, – зазначив він.
Кличко уточнив, що поминальні дні було вирішено перенести на початок червня.
“Нагадаю, що з пропозицією перенести поминальні дні виступили і представники конфесій, з якими я неодноразово зустрічався. Поминальні дні перенесено на 6 червня“, – наголосив він.
(На відео – з 32:40)
- Раніше Синод Православної церкви України прийняв рішення перенести поминальні служби на кладовищах на червень, в зв’язку з загальнонаціональним карантином через коронавірус.
- Згідно з опитуванням Соціологічної групи “Рейтинг”, 55% українців не мають наміру йти на кладовища в поминальні дні. У той же час 8% респондентів хочуть піти в день, коли церква буде давати там службу, а 32% відзначили, що підуть на кладовище не в свята, а в інші дні, коли там не буде людей.