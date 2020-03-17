Про це повідомляється на сайті Pornhub.

“Відвідування Pornhub – це щоденна рутина для більш ніж 120 мільйонів людей, але офіси закриваються і люди масово опиняються під замком в зв’язку з глобальною кризою в галузі охорони здоров’я. Все більше людей самоізолюються, працюють з дому, тому Forbes попросив наших статистиків поглянути на те , як карантин вплинув на трафік Pornhub і його пошуки протягом цих кількох напружених тижнів”, – йдеться в повідомленні.

Пошукові запити зі словами “коронавірус” і “корона вірус” ( “coronavirus” і “corona virus”) вперше з’явилися 25 січня і продовжували зростати. За останні 30 днів Pornhub зареєстрував понад 6,8 мільйона пошукових запитів, що містять слово або “корона”, або “covid”. Кількість запитів досягло максимуму 5 березня, склавши 1,5 мільйона чоловік.

У порівнянні з рештою світу, відвідувачі зі Словаччини на 119% частіше шукають коронавірус на Pornhub. Пошуки більш ніж на 80% більш популярні в Болгарії, Ірландії, Малайзії і Сербії.

У Сполучених Штатах саме відвідувачі з Вашингтона, округ Колумбія, найчастіше шукають коронавірус на Pornhub. Жителі Північної Дакоти найменше шукають – на -43% в порівнянні з іншою частиною країни.

Оскільки коронавірус поширився по всьому світу, трафік Pornhub дійсно виріс. Але трафік зростає по-різному в різний час. У середу, 11 березня, світовий трафік Pornhub на 5,7% був вище за звичайну середу. Наприклад, о 2 годині ночі трафік був на 11% вище, ніж звичайно, але в 8 ранку він впав на 9% нижче середнього. Зазвичай 8 ранку – це один з найпопулярніших періодів відвідування Pornhub, але, швидше за все, люди, яким не потрібно було їхати на роботу на наступний день, лягають спати пізніше і сплять довше, ніж зазвичай.