У суботу, 25 липня, в порт Одеси увійшли кораблі постійної військово-морської групи НАТО.

Про це поінформували в пресцентрі Військово-морських сил ЗСУ України.

“Сьогодні, 25 липня, до порту Одеси зайшли кораблі постійної військово-морської групи Північноатлантичного Альянсу SNMG2. Візит відбувся відповідно до Плану заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України”, – зазначається в повідомленні.

Серед іноземних військових кораблів, які увійшли в порт: фрегати Королівських ВМС Іспанії “Alvaro De Bazan”, морських сил Румунії “REGINA MARIA” і ВМС Турецької Республіки “Yildirim”.

Цього року група SNMG2 увійшла до складу учасників українсько-американських навчань “Сі Бриз – 2020”, які спрямовані на виконання спільних завдань зі сприяння безпеці в Чорноморському регіоні.

“У зв’язку із запобіганням розповсюдженню гострої респіраторної інфекції COVID-19, відвідування мешканцями та гостями міста кораблів не передбачено”, – уточнили в пресцентрі.

Як інформує одеське видання “Думська”, п’ять кораблів НАТО увійшли в одеський порт сьогодні вранці. Раніше вони не раз “гостювали” в місті, крім “Alvaro De Bazan”, який вперше в Чорному морі і в Одесі. За даними видання, кораблі пробудуть в Одесі до 28 липня.

Варто відзначити, що українсько-американські навчання “Сі Бриз – 2020” стартували 20 липня (і триватимуть 7 днів). Цього року в них беруть участь 8 країн: Україна, США, Болгарія, Грузія, Туреччина, Норвегія, Іспанія та Румунія.

Метою навчань є підвищення рівня сумісності підрозділів ВМС ЗС України, ВМС США, держав-партнерів і постійно діючих морських груп НАТО, під час виконання спільних завдань зі сприяння безпеці в Чорноморському регіоні.

З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 навчання проходять в безконтактному форматі з залученням виключно морського і повітряного компоненту.

Спільні українсько-американські навчання “Сі Бриз” беруть початок з 1997 року відповідно до “Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво в питаннях військових відносин між Міноборони США та Міноборони України”, який був підписаний в 1993 році.