Про це повідомляє американський телеканал Fox News.
Місцеві жителі охарактеризували ситуацію в центрі міста, як “сміття”, “безлад”, “небезпека”, “бруд”.
Раніше Портленд був культурним та туристичним центром штату, а тепер в центрі багато наметів для безхатьків, розбиті вікна, графіті, сміття та забиті вікна підприємств.
Основні протести в місті закінчились ще минулого літа, однак групи незадоволених все ще можуть пройти через центр міста, розбити десь вікно чи вигукнути якесь гасло, на кшталт “Життя чорних важливі”.
Незадоволені містяни вважають, що минулого року мер Портленду сам дозволив протестантам так себе поводити й тепер потрапив у паркан їхнього свавілля.
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Інший респондент сподівається, що як тільки суди в місті запрацюють – вандалів, які розбивають всюди вікна та розмальовують стіни графіті, покарають.
74% містян (з 600 опитаних респондентів) незадоволені, що мер дозволив безхатькам жити в наметах там, де ті вирішили. Як правило, вони оселяються в центральній частині міста, відлякуючи туристів.
68% незадоволені, що в місті досі проходять нерегламентовані акції протесту.
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- 16 червня, після декількох тижнів масових протестів проти расизму і поліційної агресії, президент США Дональд Трамп опублікував указ про реформу правоохоронної системи.