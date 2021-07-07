Про це повідомляє державне ЗМІ Дубая.

“Сталася пожежа в контейнері на кораблі, що стояв на якорі в порту Джебель-Алі. Команда цивільної оборони Дубаю працює над ліквідацією пожежі”, — йдеться в повідомленні.

Свідки сповіщають про масштабний вибух, який був відчутний навіть на відстані 25 кілометрів від місця пожежі, пише Associated Press.

Користувачі соцмереж ділилися фото та відео, на яких можна побачити, як масштабна пожежа, яку видно за кілометри, підсвічує нічне небо.

Станом на 23:25 за Києвом пожежу було взято під контроль. Повідомляється, що внаслідок аварії загиблих та поранених немає. Масштаби збитку, заподіяного вибухом, наразі невідомі.

Порт Джебель-Алі в Дубаї — один з найбільших у світі, має чотири великих контейнерні термінали, які можуть приймати деякі з найбільших суден у світі. Він обслуговує вантажі з Індійського субконтиненту, Африки та Азії.