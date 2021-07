Про це повідомляє державне ЗМІ Дубая.

“Сталася пожежа в контейнері на кораблі, що стояв на якорі в порту Джебель-Алі. Команда цивільної оборони Дубаю працює над ліквідацією пожежі”, — йдеться в повідомленні.

Свідки сповіщають про масштабний вибух, який був відчутний навіть на відстані 25 кілометрів від місця пожежі, пише Associated Press.

الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي pic.twitter.com/cQAVRDSa5c — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

Користувачі соцмереж ділилися фото та відео, на яких можна побачити, як масштабна пожежа, яку видно за кілометри, підсвічує нічне небо.

#BREAKING| Massive explosion at Jebel Ali Port, #Dubai, United Arab Emirates now. Reuters cited civil defence sources as saying that no injuries reported. pic.twitter.com/yZym2nfxEB — Quds News Network (@QudsNen) July 7, 2021

Not confirmed: explosion of an oil tanker at Jebel Ali port in #Dubai. Watch the government react in 5 minutes instead of 11 months and counting. To all those with PTSD in Dubai, hope you’re okay. pic.twitter.com/0z3PbWmuYM — Sarah Trad (@SarahTrad_) July 7, 2021

Video of explosion heard across #Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/fL2RWZ6AhT — 🇵🇹 MODERN ERA NEWS ➐ 🇪🇺 (@ModernEraNews) July 7, 2021

The location of the explosion in #Dubai can be matched to this site at the #JebelAli Port. Satellite imagery from Sentinel 2 earlier shows three ships docked at the port in the area where the location occurred. pic.twitter.com/qEVNWi90ht — IntelWalrus (@IntelWalrus) July 7, 2021

#Dubai media office says the fire at the port is under control, there are no deaths or injuries pic.twitter.com/TVR5Uymgo3 — Guy Elster (@guyelster) July 7, 2021

Станом на 23:25 за Києвом пожежу було взято під контроль. Повідомляється, що внаслідок аварії загиблих та поранених немає. Масштаби збитку, заподіяного вибухом, наразі невідомі.

Порт Джебель-Алі в Дубаї — один з найбільших у світі, має чотири великих контейнерні термінали, які можуть приймати деякі з найбільших суден у світі. Він обслуговує вантажі з Індійського субконтиненту, Африки та Азії.