Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.
У вантажних контейнерах з бананами, які прибули в порт “Південний”, правоохоронці виявили велику партію кокаїну — 45 брикетів в наркотиком загальною вагою 53,4 кг. Приблизна вартість виявленої партії — 200 млн гривень ($ 7,4 млн).
“Для підтвердження якості “товару” відправники маркували пакети своїм “фірмовим знаком” — зображенням “міньйону” (персонаж мультфільмів “Нікчемній я” — ред.), що вказує на належність до одного з південноамериканських наркосиндикатів”, — розповіли в СБУ.
Правоохоронці зазначили, що задля того, щоб наркотик не було виявлено сканером, кожен брикет був обгорнутий в свинцеву упаковки.
“Зараз тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації каналу контрабанди наркотиків”, — зазначили в спецслужбі.
- У березні минулого року в Одеській області виявили партію 257-кілограмову партію кокаїну орієнтовною вартістю на тіньовому ринку більше $ 51 млн (1,375 млрд гривень). Вона була захована в контейнерах з бананами.
- Два місяці по тому в порту “Південний” правоохоронці партію кокаїну з Колумбії, товаром прикриття для якого стали лакофарбові матеріали. Вантаж оцінили в $20 млн (539 млн гривень).