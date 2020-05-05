У порту "Південний" в Одеській області виявили велику партію кокаїну з Південної Америки, вартістю близько 200 млн гривень ($ 7,4 млн).

Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

У вантажних контейнерах з бананами, які прибули в порт “Південний”, правоохоронці виявили велику партію кокаїну — 45 брикетів в наркотиком загальною вагою 53,4 кг. Приблизна вартість виявленої партії — 200 млн гривень ($ 7,4 млн).

“Для підтвердження якості “товару” відправники маркували пакети своїм “фірмовим знаком” — зображенням “міньйону” (персонаж мультфільмів “Нікчемній я” — ред.), що вказує на належність до одного з південноамериканських наркосиндикатів”, — розповіли в СБУ.

Правоохоронці зазначили, що задля того, щоб наркотик не було виявлено сканером, кожен брикет був обгорнутий в свинцеву упаковки.

“Зараз тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації каналу контрабанди наркотиків”, — зазначили в спецслужбі.