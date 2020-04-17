Влада Португалії вирішили на 15 днів продовжити загальнонаціональний карантин через коронавірус. Він буде діяти до 2 травня.

Про це повідомляє Reuters.

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що уряд країни також затвердив план щодо забезпечення населення захисними масками і антисептиками в найближчі два тижні.

При цьому, в країні планують відновити роботу підприємств, якщо темпи поширення хвороби і далі будуть сповільнюватися.

Чиновник не вказав, які саме компанії і підприємства можуть бути відкриті найближчим часом, зазначивши, що все залежить від епідеміологічної ситуації в тому чи іншому регіоні.

Карантин в Португалії було введено 18 березня.

У травні уряд пропонує тим, хто вже працює дистанційно, продовжувати так ще протягом місяця. Також планується відновити роботу державних служб і установ, а також дитячих садків.

Міністр охорони здоров’я Португалії Антоніо Сейлса заявив, що в середу крива випадків захворювання коронавірусом різко пішла вниз, завдяки “зразковій поведінці і відповідальності громадян”, які підпорядковувалися правилам карантину, введеного урядом.

Близько 80% португальських компаній, які все ще працюють або тимчасово закриті під час спалаху, повідомили про різке падіння доходів, яке іноді перевищує 75%.

Рейтингове агентство Moody’s знизило прогноз банківської системи Португалії до “негативного” зі “стабільного” в четвер.