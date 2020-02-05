Про це повідомляється на сторінці посольства в Facebook.
Уточнюється, що мова йде про вино Guarda Rios, яке випускається компанією Monte da Ravascqueira.
Вино було виявлено українцями, які проживають в Португалії.
“Керівництво компанії–виробника Monte da Ravasqueira попросили відкоректувати належним чином карту України“, – йдеться в повідомленні.
В той же час у посольстві нагадали, що півострів Крим є невід’ємною частиною України, а також розповіли про його незаконну анексію Росією, офіційну реакцію на це міжнародної спільноти і введені економічні санкції.
Повідомляється, що на даний момент реакції на заяву посольства від представників компанії не було.
- Президент Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина не підтримує незаконну анексію українського півострова Крим Російською Федерацією.