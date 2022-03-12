Російський олігарх Роман Абрамович у 2021 році отримав громадянство Португалії. Нещодавно місцева влада заарештувала очільника єврейської громади міста Порту, оскільки він міг сфальшувати генеалогію олігарха, аби довести його приналежність до групи євреїв-сефардів, які можуть отримувати португальське громадянство за спрощеною процедурою.

Про це повідомляє Reuters.

У місті Порту, що на півночі Португалії, було затримано голову місцевої єврейської громади Даніеля Літвака. Влада заявляє, що равин видав документ, який дозволив російському олігарху Роману Абрамовичу отримати португальське громадянство у 2021 році.

Після цього інциденту єврейська громада міста виступила з заявою, в якій заперечила будь-які порушення з боку свого очільника. Також у громаді наголосили, що вона є ціллю “наклепницької кампанії”. У заяві йдеться, що рабин Літвак очолював установу, яка підтверджувала португальське громадянство на основі критеріїв, які були встановлені владою.

Абрамович отримав португальське громадянство у квітні 2021 року. Це стало можливим завдяки закону, який дозволив натуралізацію євреїв-сефардів, яких було вигнано з Іберійського півострова під час Інквізиції в Середні віки.

В Reuters зауважують, що про євреїв-сефардів на території Росії відомо вкрай мало, а прізвище “Абрамович” є поширеним серед ашкеназі (один з субетносів євреїв).

Генеалогію заявника мають перевіряти експерти одного з єврейських центрів у Лісабоні або Порту. Розглядом генеалогії Абрамовича займався саме затриманий Даніель Літвак. Джерела Reuters у владі Португалії повідомляють, що Абрамовича можуть позбавити громадянства Португалії, залежно від результату розгляду кримінальної справи.