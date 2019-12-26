У найближчі дні в Україні очікується похолодання, а на вихідних повинен випасти сніг.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

Так, сьогодні очікується невеликий дощ, у західних областях з мокрим снігом. Температура вдень становитиме в середньому 1-6°С тепла. У Карпатах невеликий сніг.

У п’ятницю, 27 грудня, буде хмарно з проясненнями. У західних, північних, більшості центральних областей очікується дощ з мокрим снігом, на решті території невеликий дощ.

Температура вдень в середньому складе 2 – 4°С тепла, вночі – до 1°С морозу. У Карпатах очікується невеликий сніг.

А вже в суботу, 28 грудня, на всій території України очікується сніг, у південних областях з дощем. Температура вдень в ряді регіонів опуститься до 2°С морозу.

У неділю, 29 грудня, також прогнозується невеликий та помірний сніг. Вночі температура повітря складе 1 – 6°С морозу, вдень – від 3°С морозу до 2°С тепла.

Варто відзначити, що в комунальній корпорації “Київавтодор” також попередили жителів столиці про сніг і похолодання.

“У п’ятницю, суботу, ймовірно і в неділю метеорологи прогнозують сніг. Температура опуститься до -5 вночі і до -2 вдень”, – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим у відомстві радять користуватися громадським транспортом.