29-31 січня по всій Україні очікується ускладнення погодних умов - сніг і пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, вночі 29 січня в Карпатах помірний, а вдень 31 січня сильний снігопад, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

У західних, північних, Полтавській і Харківській областях мокрий сніг; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

29-30 січня прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с.

Тим не менше 29 січня температура по всій Україні буде вище нуля: в Одеській області до +8 °C, в Херсонській області та в Криму до +9 °C.