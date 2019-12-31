Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.
Повідомляється, що протягом останньої доби збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Обстріли здійснювалися поблизу населеного пункту Зайцеве, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, із озброєння БТР.
“Сьогодні, 31 грудня, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — зазначили в штабі.
- Раніше повідомлялося, що 31 грудня оркестр гірничо-штурмової бригади “Едельвейс” зіграв Jingle Bells для військових на лінії фронту.
- Вчора, 30 грудня, в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі в результаті ворожого обстрілу був поранений один український військовий.