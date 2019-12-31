У вівторок, 31 грудня, російсько-окупаційні сили обстріляли позиції українських військових один раз.

Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

Повідомляється, що протягом останньої доби збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Обстріли здійснювалися поблизу населеного пункту Зайцеве, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, із озброєння БТР.

“Сьогодні, 31 грудня, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — зазначили в штабі.