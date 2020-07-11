Посольство України роз'яснило оновлені правила в'їзду для наших громадян на територію Хорватії після нових обмежень.

Про це повідомили в посольстві України в Хорватії.

У повідомленні сказано, що з 10 липня українці, які приїдуть до Хорватії, зобов’язані пройти 14-денну самоізоляцію, але не у всіх випадках.

В’їзд на територію Хорватії дозволено таким категоріям громадян:

Громадянам Євросоюзу, незалежно від місця проживання;

Медикам, а також тим, хто потребує медичного лікування;

Працівникам, чия зайнятість пов’язана з перетином кордону;

Перевізникам товарів;

Дипломатам, поліцейським, співробітникам міжнародних організацій – якщо це робоча поїздка;

Туристам, подорожуючим транзитом;

Мандрівникам, які приїхали з туристичною метою, по роботі, з метою навчання, а також – котрі мають інший економічний інтерес;

Мандрівникам, які прибули до Хорватії по невідкладних справах, а також власникам нерухомості в країні.

Що стосується правил проведення медогляду громадян при перетині кордону з Хорватією, то вони відрізняються в залежності від мети поїздки.

Ті, хто приїжджають до Хорватії “з третіх країн” зобов’язані пройти 14-денну самоізоляцію. Але самоізоляцію можуть скоротити на сім днів, якщо при в’їзді тест на коронавірус покаже негативний результат. Мандрівники з перших п’яти пунктів можуть не проходити самоізоляцію. Що стосується подорожуючих транзитом, вони повинні покинути територію Хорватії через 12 годин.