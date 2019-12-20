У поліції повідомляють про чотирьох постраждалих правоохоронців в результаті бійки на центральній вулиці столиці.

Про це в Facebook повідомляє прес-служба поліції Києва.

“Сьогодні на вулиці Хрещатик до працівників поліції під час несення служби підійшла група агресивно налаштованих осіб. Вони почали нецензурно висловлюватися, в результаті чого виник конфлікт. У відповідь на вимоги поліцейських припинити правопорушення молоді люди застосували сльозогінний газ і влаштували штовханину”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що поліцейські також використовували сльозогінний газ для припинення заворушень.

Крім того, один з правоохоронців зробив попереджувальний постріл у повітря.

“В даний момент в управління поліції доставлено 8 учасників подій для встановлення їх анкетних даних, надання пояснень та з’ясування обставин події. Четверо поліцейських звернулися за медичною допомогою”, – йдеться в повідомленні

Уточнюється, що правова кваліфікація дій порушників буде дана після першочергової перевірки.