Про це пише місцеве видання “Думська”.

Таким чином, експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих в результаті пожежі.

Прощання з Борисом Александровим відбудеться 27 грудня на біологічному факультеті ОНУ імені Мечникова.

Фото: facebook.com/alexandrovboris

Крім того, 26 грудня у Валиховському провулку попрощаються з двома іншими жертвами пожежі – 16-річними студентками економічного коледжу Катериною П’яночкіною і Юлією Маркіною.

Нагадаємо, внаслідок  пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, загинули 16 людей, ще 47 постраждали.

  • 4 грудня, в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій в Одесі сталася пожежа. Того ж дня студентка коледжу померла у лікарні від отриманих травм.
  • У поліції почали розслідування у справі про пожежу в одеському коледжі. Розглядаються кілька версій початку пожежі: зокрема, загоряння через несправність електропроводки і навмисний підпал.
  • Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для директора згорілого Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі, яку підозрюють у службовій недбалості.