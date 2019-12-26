В Одесі впізнали 16-у жертву пожежі в коледжі на Троїцькій, 25 - це директор Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Борис Александров.

Про це пише місцеве видання “Думська”.

Таким чином, експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих в результаті пожежі.

Прощання з Борисом Александровим відбудеться 27 грудня на біологічному факультеті ОНУ імені Мечникова.

Крім того, 26 грудня у Валиховському провулку попрощаються з двома іншими жертвами пожежі – 16-річними студентками економічного коледжу Катериною П’яночкіною і Юлією Маркіною.

Нагадаємо, внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, загинули 16 людей, ще 47 постраждали.