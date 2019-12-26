Про це пише місцеве видання “Думська”.
Таким чином, експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих в результаті пожежі.
Прощання з Борисом Александровим відбудеться 27 грудня на біологічному факультеті ОНУ імені Мечникова.
Крім того, 26 грудня у Валиховському провулку попрощаються з двома іншими жертвами пожежі – 16-річними студентками економічного коледжу Катериною П’яночкіною і Юлією Маркіною.
Нагадаємо, внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, загинули 16 людей, ще 47 постраждали.
- 4 грудня, в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій в Одесі сталася пожежа. Того ж дня студентка коледжу померла у лікарні від отриманих травм.
- У поліції почали розслідування у справі про пожежу в одеському коледжі. Розглядаються кілька версій початку пожежі: зокрема, загоряння через несправність електропроводки і навмисний підпал.
- Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для директора згорілого Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі, яку підозрюють у службовій недбалості.