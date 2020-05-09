В правила футболу внесли зміни через коронавірус

Про це повідомила пресслужба організації.
Згідно з новими правилами, командам дозволять робити по п’ять замін в одному матчі.
При цьому, щоб уникнути затягування часу, клуби зможуть робити заміни три рази за матч і в перерві. Невикористані заміни можна буде використовувати в додатковий час. Рішення про введення цього правила буде приймати кожна окрема ліга самостійно.
Також в чемпіонатах, де використовуються відеоповтори, дозволили тимчасово відмовитися від використання системи VAR після відновлення сезону.
- Чемпіонат Європи з футболу переноситься з 2020-го на 2021-й рік через пандемію китайського атипового коронавірусу.