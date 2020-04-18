Увечері в суботу, 18 квітня, на Донбасі в результаті обстрілу російсько-окупаційних військ отримали поранення двоє українських військовослужбовців.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

“Сьогодні, 18 квітня, надвечір перед Великоднем російські загарбники вкотре цинічно здійснили обстріл позицій Об’єднаних сил. Так, на Луганському напрямку внаслідок вогню з озброєння бойової машини піхоти два українських військовослужбовці отримали осколкові поранення”, – йдеться в повідомленні.

Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставили до військово-медичного закладу і надали їм належну медичну допомогу. Стан здоров’я поранених – задовільний.

“Цілеспрямоване порушення загарбниками режиму припинення вогню напередодні великого християнського свята вкотре підтверджує аморальну та бездуховну сутність російських окупантів. Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються”, – відзначили в штабі.

Раніше сьогодні повідомлялося, що в результаті обстрілу бойовиками позицій Об’єднаних сил поблизу Кримського отримав поранення український боєць.