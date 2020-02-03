#Букви помітили неточності у Telegram–каналі прес–служби Президента.
Уточнюється, що під час висвітлення офіційного візиту президента Туреччини в Україну прес-службою було допущено два різних варіанти написаня його імені.
В двох сусідніх публікаціях турецький лідер названий по-різному.
Спочатку ім’я чинного президента Туреччини було написане як “Реджеп ТАЙЇП Ердоган“.
А після цього у наступній публікації прес–служби Офісу Президента його підписали “Реджеп ТАЇП Ердоган“.
- Під час офіційної церемонії зустрічі Президента України Володимира Зеленського з главою Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, останній привітав українських військових фразою “Слава Україні”.