В Telegram прес-служби Президента України написали ім'я президента Туреччини Реджепа Ердогана у двох різних варіантах.

#Букви помітили неточності у Telegram–каналі прес–служби Президента.

Уточнюється, що під час висвітлення офіційного візиту президента Туреччини в Україну прес-службою було допущено два різних варіанти написаня його імені.

В двох сусідніх публікаціях турецький лідер названий по-різному.

Спочатку ім’я чинного президента Туреччини було написане як “Реджеп ТАЙЇП Ердоган“.

А після цього у наступній публікації прес–служби Офісу Президента його підписали “Реджеп ТАЇП Ердоган“.