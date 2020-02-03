#Букви помітили неточності у Telegramканалі пресслужби Президента.

Уточнюється, що під час висвітлення офіційного візиту президента Туреччини в Україну прес-службою було допущено два різних варіанти написаня його імені.

В двох сусідніх публікаціях турецький лідер названий по-різному.

Спочатку ім’я чинного президента Туреччини було написане як Реджеп ТАЙЇП Ердоган.

А після цього у наступній публікації пресслужби Офісу Президента його підписали “Реджеп ТАЇП Ердоган.