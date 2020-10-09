Про це повідомили в пресслужбі відомства.
“За попередніми даними слідства, учасники групи, до якої входило 9 місцевих жителів, намагалися створити у місті так званий “альтернативний” орган місцевого самоврядування. Для “легалізації” незаконної структури фігуранти розробили підроблені документи, у тому числі статут “міськради”, – повідомили в СБУ.
Слідство встановило, що учасники угрупування створили сторінку в одній із соціальних мереж, де розміщували інформацію із закликом приєднуватися до псевдодержавного утворення.
Так звані агітатори закликали “розформувати” місцеві органи державної влади і місцевого самоврядування на території Прилук. С цією метою вони поширили інформацію про створення так званої “ліквідаційної комісії”.
Під час обшуків у помешканнях та підсобних приміщеннях фігурантів справи правоохоронці знайшли комп’ютерну техніку, підроблені статутні документи, бланки, посвідчення, печатки, штампи та інші документи, що стали речовими доказами.
СБУ відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу.
Вирішується питання щодо повідомлення учасникам угрупування про підозру і обрання міри запобіжного заходу.
- Служба безпеки України звернулася до компаній Google і Apple з проханням заборонити скачування застосунків російських ресурсів, які перебувають під забороною в Україні. Поки невідомо, чи погодяться корпорації на співпрацю з Україною в цьому питанні.