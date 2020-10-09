Служба безпеки України заблокувала діяльність організованого угрупування, яке намагалося незаконно створити “міськраду” в Прилуках, Чернігівської області. До групи входило 9 осіб.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

“За попередніми даними слідства, учасники групи, до якої входило 9 місцевих жителів, намагалися створити у місті так званий “альтернативний” орган місцевого самоврядування. Для “легалізації” незаконної структури фігуранти розробили підроблені документи, у тому числі статут “міськради”, – повідомили в СБУ.

Слідство встановило, що учасники угрупування створили сторінку в одній із соціальних мереж, де розміщували інформацію із закликом приєднуватися до псевдодержавного утворення.

Так звані агітатори закликали “розформувати” місцеві органи державної влади і місцевого самоврядування на території Прилук. С цією метою вони поширили інформацію про створення так званої “ліквідаційної комісії”.

Під час обшуків у помешканнях та підсобних приміщеннях фігурантів справи правоохоронці знайшли комп’ютерну техніку, підроблені статутні документи, бланки, посвідчення, печатки, штампи та інші документи, що стали речовими доказами.

СБУ відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу.

Вирішується питання щодо повідомлення учасникам угрупування про підозру і обрання міри запобіжного заходу.