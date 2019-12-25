На центральній площі міста Прип'ять в зоні відчуження вперше з моменту аварії на Чорнобильській АЕС встановили встановили новорічну ялинку.

Про це повідомив в фейсбук член громадської ради Держагентства України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.

Прикрашали новорічну ялинку колишні жителі покинутого міста. Як декор були використані архівні фото та годинники.

“Вперше за 34 роки в Прип’яті було встановлено новорічну ялинку. Приїхали прикрашати Прип’ятчане фотографіями з їх сімейних альбомів. Деякі з цих людей вперше повернулися до свого рідного міста. Багато емоцій. Різних. Теплих”, — зазначив Ємельяненко.

“Новорічна ялинка — це символ домашнього затишку. І саме тому в місті, з якого евакуювали мешканців, всі ці роки не могло бути ялинки. Але життя др Прип’яті повертається”, — наголосив він.