Про це повідомив в фейсбук член громадської ради Держагентства України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.
Прикрашали новорічну ялинку колишні жителі покинутого міста. Як декор були використані архівні фото та годинники.
“Вперше за 34 роки в Прип’яті було встановлено новорічну ялинку. Приїхали прикрашати Прип’ятчане фотографіями з їх сімейних альбомів. Деякі з цих людей вперше повернулися до свого рідного міста. Багато емоцій. Різних. Теплих”, — зазначив Ємельяненко.
“Новорічна ялинка — це символ домашнього затишку. І саме тому в місті, з якого евакуювали мешканців, всі ці роки не могло бути ялинки. Але життя др Прип’яті повертається”, — наголосив він.
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